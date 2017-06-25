На почте у женщины украли кошелек

В полицию обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что в почтовом отделении неизвестные похитили кошелек с деньгами в сумме 5300 рублей. Кошелек был оставлен без присмотра. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен 45-летний пензенец. Похищенное изъято. Мужчина в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Новость: УМВД России по Пензенской области 25 июня 2017