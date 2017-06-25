Собственники помещений дома 35 на Ударной переезжают

Сегодня утром, 25 июня, заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев сообщил главе администрации города Пензы Виктору Кувайцеву об итогах переезда жителей дома 35 на улице Ударной.

Так, 24 июня помощь в перевозке вещей была оказана собственникам 12-ти жилых помещений: из них 4 – в маневренный фонд, 8 – по местам проживания. На воскресенье подали заявку еще 11 собственников помещений, из которых 6 переедут в маневренный фонд. Помимо этого, начали освобождать жилые комнаты квартиранты.

Во избежание мародерства на месте круглосуточно дежурит пост полиции.

Виктор Кувайцев напомнил о ежедневном дежурстве на улице Ударной комиссии в составе представителей администрации Октябрьского района, Департамента ЖКХ г. Пензы, а также Управления ГОЧС г. Пензы.

- Если у людей возникнут какие-то вопросы, у них будет возможность решить их сразу на месте, - резюмировал градоначальник.