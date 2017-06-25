В Сердобске полицейские раскрыли кражу с территории рынка

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции установили 18-летнего жителя с. Рощино и 19-летнего жителя г. Сердобска. Оба молодых человека ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенное изъято. В содеянном он сознались. В отношении одного из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Новость: УМВД России по Пензенской области 25 июня 2017