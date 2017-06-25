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В Сердобске полицейские раскрыли кражу с территории рынка
Сегодня в Пензе
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По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции установили 18-летнего жителя с. Рощино и 19-летнего жителя г. Сердобска. Оба молодых человека ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенное изъято. В содеянном он сознались. В отношении одного из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции установили 18-летнего жителя с. Рощино и 19-летнего жителя г. Сердобска. Оба молодых человека ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенное изъято. В содеянном он сознались. В отношении одного из них избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новость: УМВД России по Пензенской области 25 июня 2017
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