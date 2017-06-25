|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Железнодорожном районе проверили места отдыха у водоемов
Сегодня в Пензе
|
С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории Железнодорожного района прошел рейд по местам массового отдыха граждан. В нем приняли участие заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников и сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы». Под пристальным вниманием оказался наиболее посещаемый горожанами пляж в микрорайоне «ГПЗ-24». Заместителем главы районной администрации и спасатели спасателями организованного спасательного поста от муниципальной пожарной команды МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» провели разъяснительную беседу с отдыхающими об опасности купания в запрещенных для этих целей местах, вручены памятки о правилах поведения у воды. Особое внимание было уделено пребыванию несовершеннолетних лиц у водоемов без сопровождения взрослых.
С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории Железнодорожного района прошел рейд по местам массового отдыха граждан. В нем приняли участие заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников и сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
Под пристальным вниманием оказался наиболее посещаемый горожанами пляж в микрорайоне «ГПЗ-24». Заместителем главы районной администрации и спасатели спасателями организованного спасательного поста от муниципальной пожарной команды МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» провели разъяснительную беседу с отдыхающими об опасности купания в запрещенных для этих целей местах, вручены памятки о правилах поведения у воды.
Особое внимание было уделено пребыванию несовершеннолетних лиц у водоемов без сопровождения взрослых.
Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru