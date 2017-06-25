В Железнодорожном районе проверили места отдыха у водоемов

С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории Железнодорожного района прошел рейд по местам массового отдыха граждан. В нем приняли участие заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников и сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».

Под пристальным вниманием оказался наиболее посещаемый горожанами пляж в микрорайоне «ГПЗ-24». Заместителем главы районной администрации и спасатели спасателями организованного спасательного поста от муниципальной пожарной команды МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» провели разъяснительную беседу с отдыхающими об опасности купания в запрещенных для этих целей местах, вручены памятки о правилах поведения у воды.

Особое внимание было уделено пребыванию несовершеннолетних лиц у водоемов без сопровождения взрослых.