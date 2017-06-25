В полицию обратилась пенсионерка с заявлением о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.

В мае 2017 года она разместила объявление о продаже домовладения в с. Танеевка. Ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что желает приобрести дом и внести предоплату. Для этого ему необходимо сообщить номер банковской карты и паспортные данные. После предоставления указанных данных на телефон женщины пришло несколько смс-сообщений о списании с банковской карты денежных средств в сумме 35 тысяч рублей. Пропажу денег пенсионерка обнаружила спустя месяц.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой принято процессуальное решение.