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Хотела продать дом – потеряла 35 тысяч рублей
Сегодня в Пензе
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В полицию обратилась пенсионерка с заявлением о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. В мае 2017 года она разместила объявление о продаже домовладения в с. Танеевка. Ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что желает приобрести дом и внести предоплату. Для этого ему необходимо сообщить номер банковской карты и паспортные данные. После предоставления указанных данных на телефон женщины пришло несколько смс-сообщений о списании с банковской карты денежных средств в сумме 35 тысяч рублей. Пропажу денег пенсионерка обнаружила спустя месяц. По данному факту проводится проверка, по результатам которой принято процессуальное решение.
В полицию обратилась пенсионерка с заявлением о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.
В мае 2017 года она разместила объявление о продаже домовладения в с. Танеевка. Ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что желает приобрести дом и внести предоплату. Для этого ему необходимо сообщить номер банковской карты и паспортные данные. После предоставления указанных данных на телефон женщины пришло несколько смс-сообщений о списании с банковской карты денежных средств в сумме 35 тысяч рублей. Пропажу денег пенсионерка обнаружила спустя месяц.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой принято процессуальное решение.
Новость: УМВД России по Пензенской области 25 июня 2017
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