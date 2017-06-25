В 15-ти школах Железнодорожного района прошли Выпускные балы

Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и сотрудники администрации района приняли активное участие в праздничных мероприятиях, поздравили выпускников, родителей, учителей и вручили Почетные грамоты, благодарности, пожелали доброго и легкого пути по взрослой жизни, благополучия, целеустремленности, счастья и больших достижений!

По инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района города Пензы был проведен межведомственный рейд по соблюдению порядка, при участии представителя администрации района и сотрудника ПДН УМВД по г. Пензе. В ходе рейда нарушений не выявлено.

В этот день было много теплых слов, благодарностей, напутствий. Память о нем дети будут хранить всю жизнь и вспоминать с ностальгией и улыбкой!