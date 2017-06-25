Госавтоинспекция информирует, что в целях стимулирования добровольной уплаты административных штрафов лицами, привлеченными к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, правительством РФ был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения» № 437-ФЗ от 22 декабря 2014 года, который вступил в законную силу с 1 января 2016 года.

Внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) изменения предусматривают возможность с 1 января 2016 года уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного взыскания, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности (за исключением ряда грубых и серьезных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения).

Вместе с тем, в Госавтоинспекцию Пензенской области поступают обращения участников дорожного движения по фактам несвоевременного поступления к ним постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных посредством комплексов фото, видеофиксации нарушений ПДД РФ, в результате чего возможность уплаты административного штрафа с 50% скидкой утрачивается.

Госавтоинспекция Пензенской области разъясняет, что согласно п. 3 ст. 28.6 КоАП РФ копии постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных посредством комплексов фото, видеофиксации нарушений ПДД РФ, направляются лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. Информация о назначенных штрафах вносится в базу данных ГИБДД в течение суток.

Доставка (вручение) почтовых отправлений осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 176-ФЗ “О почтовой связи” и пунктом 34 Приказа ФГУП “Почта России” № 234 “Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи”. Почтовое отправление при невозможности их вручения адресатам хранится в объектах почтовой связи в течение 30 дней со дня получения почтового отправления объектом почтовой связи.

На основании изложенного, Госавтоинспекция Пензенской области рекомендует заблаговременно узнавать информацию о наличии либо отсутствии административных штрафов за нарушения в области безопасности дорожного движения на официальном сайте Госавтоинспекции (http://www.gibdd.ru/check/fines/), портале Государственных услуг (www.gosuslugi.ru), в том числе посредством подключения соответствующих смс-уведомлений, а также с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП Пензенской области (http://r58.fssprus.ru/iss/ip).