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 Воскресенье, 25 июня 2017
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За нарушение сроков окончания ремонта – штраф
Сегодня в Пензе
 

Выездная комиссия в составе начальника Управления ЖКХ г. Пензы Андрея Гришина, заместителя директора Департамента ЖКХ Дениса Леонтьева, начальника отдела обеспечения функционирования городского хозяйства администрации города Пензы Александра Утина и других ответственных лиц сегодня, 24 июня, проверила ход работ по капитальному ремонту сетей тепломагистрали на улице Пушкина.

Технический директор ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» Игорь Денисов сообщил, что работы планируется закончить 26 июня.

Начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин выразил недовольство темпами: «Вы должны были все завершить еще 13 июня. Из-за вас мы не можем приступить к ремонту улицы Пушкина. Вечером весь центр стоит в пробках. Нельзя так относиться к горожанам».

По информации Департамента ЖКХ г. Пензы организации ежедневно выписываются штрафы за нарушение сроков окончания ремонта.

Также члены выездной комиссии напомнили представителям ресурсоснабжающей организации о выполнении всех норм при выполнении работ, в том числе и подготовки основания дороги.

Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
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