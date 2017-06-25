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 Воскресенье, 25 июня 2017
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Пензенские автоинспекторы напоминают правила безопасного поведения детям в период летних каникул
Сегодня в Пензе
 

В целях повышения знаний по правилам дорожного движения, а также снижения аварийности с участием несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 56 и гимназии № 13 г. Пензы сотрудниками Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Спутник» проведено профилактическое мероприятие «Лето безопасности», в котором приняли участие ребята из пришкольных лагерей. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу со школьниками о соблюдении правил дорожного движения пешеходами и пассажирами транспортных средств, а также напомнили правила безопасного вождения при управлении велосипедом. Школьникам были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Кроме этого, особое внимание было направлено на юных водителей велосипедов. Ребятам напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть, а также запрещено пересекать проезжую часть, даже по пешеходному переходу, на велосипеде, переходить дорогу необходимо только пешком. Ученики приняли активное участие в беседе и решали различные дорожные задачи.

Для ребят была подготовлена обширная развлекательно-познавательная программа на знание безопасного поведения на дороге, которая включала в себя различные конкурсы и викторины. Педагоги ДЮЦ «Спутник» и вожатые лагерей провели соревнования по фигурному вождению велосипеда, тестирование на знание правил дорожного движения.

Во время мероприятия школьники в игровой форме показали свои знания и умения ориентироваться на улице, обыграли различные дорожные ситуации, с которыми ежедневно приходится сталкиваться на дорогах города.

Проведение подобных мероприятий служит фундаментом для подготовки детей к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на улицах.

Новость: УГИБДД России по Пензенской области 25 июня 2017
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