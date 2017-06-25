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Виктор Кувайцев дал ряд поручений в ходе объезда города
Сегодня в Пензе
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В ходе объезда по городу глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений, касающихся ремонта улично-дорожной сети. Так, глава исполнительной власти напомнил о проверке состояния колодцев инженерных коммуникаций, расположенных на проезжей части. - Проведите ревизию. Возможно, какие-то из них требуют ремонта. Причем это необходимо сделать еще до того, как начнутся работы по укладке асфальтобетонного слоя, - заключил Виктор Кувайцев. – Там, где ремонт подходит к завершающему этапу, при приемке дороги следует обращать внимание и на состояние колодцев. Помимо этого, Виктор Николаевич сделал замечание подрядным организациям и потребовал повышения уровня культуры при производстве работ. - Весь мусор и грязь следует убирать за собой сразу же. Иначе он потом разносится по всей проезжей части и близлежащим дворам, - добавил градоначальник. – Такое отношение недопустимо.
В ходе объезда по городу глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений, касающихся ремонта улично-дорожной сети.
Так, глава исполнительной власти напомнил о проверке состояния колодцев инженерных коммуникаций, расположенных на проезжей части.
- Проведите ревизию. Возможно, какие-то из них требуют ремонта. Причем это необходимо сделать еще до того, как начнутся работы по укладке асфальтобетонного слоя, - заключил Виктор Кувайцев. – Там, где ремонт подходит к завершающему этапу, при приемке дороги следует обращать внимание и на состояние колодцев.
Помимо этого, Виктор Николаевич сделал замечание подрядным организациям и потребовал повышения уровня культуры при производстве работ.
- Весь мусор и грязь следует убирать за собой сразу же. Иначе он потом разносится по всей проезжей части и близлежащим дворам, - добавил градоначальник. – Такое отношение недопустимо.
Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
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