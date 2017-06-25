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Выполнение федеральной программы «Безопасные качественные дороги» идет строго в графике, на некоторых объектах есть опережение
Сегодня в Пензе
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В Департаменте ЖКХ г. Пензы состоялось традиционное совещание по вопросам ремонта улично-дорожной сети, а также выполнения федеральной программы «Безопасные качественные дороги». В заседании, которое провели заместители директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Денис Леонтьев и Валерий Яцко, приняли участие представители ресурсоснабжающих и подрядных организаций, кураторы участков дорог, заместители глав районных администраций и другие ответственные лица. Особый акцент в ходе обсуждения вопросов был сделан на качественное восстановление благоустройства ресурсоснабжающими организациями после проведения земляных работ. - В большинстве случаев через некоторое время на месте работ образуются провалы. Пора прекращать такую практику. Сделайте лучше качественно, но один раз, - отметил Денис Леонтьев. Помимо этого, особое внимание подрядчиков обратили на приведение обочин в надлежащее состояние сразу же, в ходе ремонта дорожного полотна, а также качеству производства работ. По информации Департамента ЖКХ г. Пензы выполнение федеральной программы «Безопасные качественные дороги» идет строго в графике, на некоторых объектах есть опережение. Отдельно темой разговора, а затем и выездного совещания стала ситуация с дорожным полотном на улице Беляева и перекрестке улиц Кулакова и Суворова. После капитального ремонта сетей на улице Кулакова, который выполнял ПАО «Т плюс», на проезжей части приступили к асфальтировке. Заказчиком подготовки основания дороги под асфальтобетонный слой выступала также компания ПАО «Т плюс». Из-за некачественно выполненных работ на проезжей части образовался провал. Теперь в кратчайшие сроки ресурсоснабжающая организация за свой счет должна восстановить провал, причем именно по той технологии, которая использовалась при ремонте всей проезжей части. - Все организации были осведомлены о том, что Пенза вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Вам было рекомендовано провести ремонт сетей на тех участках дорог, которые попали под данную программу до того момента, как на них начнет работать подрядная организация. К сожалению, нас услышали не все, - подчеркнул заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы. Как результат – прорыв водопровода на улице Беляева. ООО «Горводоканал» раскопал одну полосу дороги, где был уложен новый асфальт. Теперь после завершения работ за свой счет организация будет выполнять восстановление покрытия с использованием ЩМА. Именно в этом исполнении был выполнен данный участок проезжей части.
В Департаменте ЖКХ г. Пензы состоялось традиционное совещание по вопросам ремонта улично-дорожной сети, а также выполнения федеральной программы «Безопасные качественные дороги».
В заседании, которое провели заместители директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Денис Леонтьев и Валерий Яцко, приняли участие представители ресурсоснабжающих и подрядных организаций, кураторы участков дорог, заместители глав районных администраций и другие ответственные лица.
Особый акцент в ходе обсуждения вопросов был сделан на качественное восстановление благоустройства ресурсоснабжающими организациями после проведения земляных работ.
- В большинстве случаев через некоторое время на месте работ образуются провалы. Пора прекращать такую практику. Сделайте лучше качественно, но один раз, - отметил Денис Леонтьев.
Помимо этого, особое внимание подрядчиков обратили на приведение обочин в надлежащее состояние сразу же, в ходе ремонта дорожного полотна, а также качеству производства работ. По информации Департамента ЖКХ г. Пензы выполнение федеральной программы «Безопасные качественные дороги» идет строго в графике, на некоторых объектах есть опережение.
Отдельно темой разговора, а затем и выездного совещания стала ситуация с дорожным полотном на улице Беляева и перекрестке улиц Кулакова и Суворова.
После капитального ремонта сетей на улице Кулакова, который выполнял ПАО «Т плюс», на проезжей части приступили к асфальтировке. Заказчиком подготовки основания дороги под асфальтобетонный слой выступала также компания ПАО «Т плюс». Из-за некачественно выполненных работ на проезжей части образовался провал. Теперь в кратчайшие сроки ресурсоснабжающая организация за свой счет должна восстановить провал, причем именно по той технологии, которая использовалась при ремонте всей проезжей части.
- Все организации были осведомлены о том, что Пенза вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Вам было рекомендовано провести ремонт сетей на тех участках дорог, которые попали под данную программу до того момента, как на них начнет работать подрядная организация. К сожалению, нас услышали не все, - подчеркнул заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы.
Как результат – прорыв водопровода на улице Беляева. ООО «Горводоканал» раскопал одну полосу дороги, где был уложен новый асфальт. Теперь после завершения работ за свой счет организация будет выполнять восстановление покрытия с использованием ЩМА. Именно в этом исполнении был выполнен данный участок проезжей части.
Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
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