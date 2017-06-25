Сегодня картинную галерею посетила группа туристов из Москвы. Турфирма предлагает отдыхающим всевозможные экскурсии по городу Пензе и области. Неизменный интерес вызывает посещение и Пензенской картинной галереи им. К.А.Савицкого. Жители столицы приходят в восторг от коллекции нашего музея. «Не ожидали такого богатого собрания,» «шикарно», «прекрасно», «очень понравилось»- такие отзывы можно было слышать сегодня в конце экскурсии.

Новость: Пензенская картинная галерея 25 июня 2017