Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 26 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Виктор Кувайцев: "Благоустройство дворов должно быть комплексным"
Сегодня в Пензе
 

В рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» состоялся обход дворовых территорий Первомайского района под руководством главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

В обходе приняли участие первый заместитель главы администрации Сергей Волков, главы районных администраций Олег Денисов, , Надежда Москвитина, Лидия Белякова, заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Лобанкин, начальник УЖКХ города Андрей Гришин и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин.

Члены выездного совещания посетили внутридворовые территории домов № 33 по улице Кижеватова и 45 по улице Краснова. Здесь уже утверждены дизайн-проекты благоустройства. Согласно им на территориях МКД планируется устройство подъездов, тротуаров и автостоянки асфальтобетонным покрытием, установка бордюрного камня, лавочек, урн, а также ремонт канализационных люков.

Глава администрации города Пензы обратил внимание на то, что благоустройство дворов должно быть комплексным. Для того, чтобы территория имела законченный вид необходимо будет провести дополнительные работы: ремонт входных групп, лестничных маршей, козырьков подъездов, покраска ограждений. Это не входит в условия контракта, поэтому должно быть выполнено управляющими компаниями.

В конкурсе выиграли те территории МКД, где проживают жители с высокой гражданской позицией. Те, которые неравнодушны к своему двору и городу. Поэтому я уверен, что они приложат максимальные усилия, чтобы именно их дворовую территорию называли лучшей, - отметил Виктор Кувайцев.

В ходе обхода первый заместитель главы администрации Сергей Волков посетил территорию школы № 28. Он остался недоволен состоянием территории. В связи с этим Сергей Владимирович дал поручение до 15 июля привести все в надлежащее состояние: произвести покос травы, кронирование деревьев, санитарную очистку, а также изыскать возможность ремонта входных групп. Если данная директор школы не проведет данную работу, будет поставлен вопрос о дальнейшем пребывании его в должности.
 

Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
2017-06-25
Виктор Кувайцев призвал ускорить процесс переезда жильцов дома 35 по улице Ударной
 В маневренном фонде согласно Жилищного кодекса переезжающим семьям предоставляют помещения из расчета не менее 6 квадратных метров на человека
 
2017-06-25
Виктор Кувайцев проинспектировал состояние поля на стадионе "Зенит"
 Поле засеяли семенами трав мятлик луговой и райграс пастбищный
 
2017-06-25
В дни летних каникул Музей одной картины встречал своих юных зрителей
 Учащихся Православной гимназии заинтересовала не только картина « Княжна Тараканова»
 
2017-06-25
Виктор Кувайцев: "Благоустройство дворов должно быть комплексным"
 Виктор Кувайцев проверил, как идет реализация проекта «Формирование современной городской среды»
 
2017-06-25
Сегодня картинную галерею посетила группа туристов из Москвы
 Жители столицы приходят в восторг от коллекции нашего музея
 
2017-06-25
Выполнение федеральной программы «Безопасные качественные дороги» идет строго в графике, на некоторых объектах есть опережение
 Качество ремонта дорог обсудили на еженедельном оперативном совещании
 
2017-06-25
Виктор Кувайцев дал ряд поручений в ходе объезда города
 Глава исполнительной власти напомнил о проверке состояния колодцев инженерных коммуникаций, расположенных на проезжей части
 
2017-06-25
Пензенская ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ информирует участников дорожного движения о последствиях попыток склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений
 За дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей
 
2017-06-25
Пензенские автоинспекторы напоминают правила безопасного поведения детям в период летних каникул
 Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с детско-юношеским центром «Спутник» проведено профилактическое мероприятие «Лето безопасности»
 
2017-06-25
За нарушение сроков окончания ремонта – штраф
 Выездная комиссия проверила ход работ по капитальному ремонту сетей тепломагистрали на улице Пушкина
 
2017-06-25
Успеешь за 20 дней – заплатишь ровно половину!
 Пензенская ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ информирует граждан о порядке оплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения
 
2017-06-25
В 15-ти школах Железнодорожного района прошли Выпускные балы
 Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и сотрудники администрации района приняли активное участие в праздничных мероприятиях
 
2017-06-25
Хотела продать дом – потеряла 35 тысяч рублей
 В Лунинском районе полицейские проводят проверку по факту совершения мошеннических действий
 
2017-06-25
В Железнодорожном районе проверили места отдыха у водоемов
 Под пристальным вниманием оказался наиболее посещаемый горожанами пляж в микрорайоне «ГПЗ-24»
 
2017-06-25
В Сердобске полицейские раскрыли кражу с территории рынка
 Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража»
 

Новости партнеров
 
На сайте: 26ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru