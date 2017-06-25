Виктор Кувайцев: "Благоустройство дворов должно быть комплексным"

В рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» состоялся обход дворовых территорий Первомайского района под руководством главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

В обходе приняли участие первый заместитель главы администрации Сергей Волков, главы районных администраций Олег Денисов, , Надежда Москвитина, Лидия Белякова, заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Лобанкин, начальник УЖКХ города Андрей Гришин и начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин.

Члены выездного совещания посетили внутридворовые территории домов № 33 по улице Кижеватова и 45 по улице Краснова. Здесь уже утверждены дизайн-проекты благоустройства. Согласно им на территориях МКД планируется устройство подъездов, тротуаров и автостоянки асфальтобетонным покрытием, установка бордюрного камня, лавочек, урн, а также ремонт канализационных люков.

Глава администрации города Пензы обратил внимание на то, что благоустройство дворов должно быть комплексным. Для того, чтобы территория имела законченный вид необходимо будет провести дополнительные работы: ремонт входных групп, лестничных маршей, козырьков подъездов, покраска ограждений. Это не входит в условия контракта, поэтому должно быть выполнено управляющими компаниями.

- В конкурсе выиграли те территории МКД, где проживают жители с высокой гражданской позицией. Те, которые неравнодушны к своему двору и городу. Поэтому я уверен, что они приложат максимальные усилия, чтобы именно их дворовую территорию называли лучшей, - отметил Виктор Кувайцев.

В ходе обхода первый заместитель главы администрации Сергей Волков посетил территорию школы № 28. Он остался недоволен состоянием территории. В связи с этим Сергей Владимирович дал поручение до 15 июля привести все в надлежащее состояние: произвести покос травы, кронирование деревьев, санитарную очистку, а также изыскать возможность ремонта входных групп. Если данная директор школы не проведет данную работу, будет поставлен вопрос о дальнейшем пребывании его в должности.

