В дни летних каникул Музей одной картины встречал своих юных зрителей. Учащихся Православной гимназии заинтересовала не только картина К. Д. Флавицкого « Княжна Тараканова», но и сама подача материала: « В вашем музее все необычно и очень интересно. Нам понравилось, что сначала показывают фильм, звучит музыка, а потом неожиданно появляется картина. Очень интересно. Мы хотим прийти в музей одной картины снова!»

Новость: Пензенская картинная галерея 25 июня 2017