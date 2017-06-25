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Виктор Кувайцев проинспектировал состояние поля на стадионе "Зенит"
Сегодня в Пензе
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Состояние поля с натуральным покрытием на стадионе «Зенит», которое засеяли 12 июня в соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ семенами трав мятлик луговой и райграс пастбищный, проверил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. В выездном совещании приняли участие Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова, начальник Управления капитального строительства Игорь Умнов, начальник Управления архитектуры и градостроительства Магомед Агамагомедов и другие ответственные лица. После засева поле было покрыто укрывным материалом, проводился постоянный полив. Как результат – уже взошел райграс пастбищный. Мятлик луговой, который придаст полю еще и изумрудный цвет, также начал всходить. Игорь Умнов отчитался о выполненных и проводимых работах по состоянию на 23 июня. Так, подрядная организация сейчас занимается устройством наружного водопровода, наружной хозяйственно – бытовой канализации, дренажной системы поля с искусственным покрытием, общестроительными работами по котельной. Помимо этого, идет установка матч освещения, арматурных каркасов перекрытия 1-го этажа административного здания, а также устройство монолитного перекрытия первого этажа. Начаты работы по благоустройству территории. Виктор Кувайцев отметил, что после того, как на поле взошла трава, необходимо подумать о ее сохранении. В связи с этим, он дал поручение проработать вопрос об организации теплицы, чтобы при необходимости оперативно заменить поврежденный участок поля.
Состояние поля с натуральным покрытием на стадионе «Зенит», которое засеяли 12 июня в соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ семенами трав мятлик луговой и райграс пастбищный, проверил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
В выездном совещании приняли участие Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова, начальник Управления капитального строительства Игорь Умнов, начальник Управления архитектуры и градостроительства Магомед Агамагомедов и другие ответственные лица.
После засева поле было покрыто укрывным материалом, проводился постоянный полив. Как результат – уже взошел райграс пастбищный. Мятлик луговой, который придаст полю еще и изумрудный цвет, также начал всходить.
Игорь Умнов отчитался о выполненных и проводимых работах по состоянию на 23 июня. Так, подрядная организация сейчас занимается устройством наружного водопровода, наружной хозяйственно – бытовой канализации, дренажной системы поля с искусственным покрытием, общестроительными работами по котельной. Помимо этого, идет установка матч освещения, арматурных каркасов перекрытия 1-го этажа административного здания, а также устройство монолитного перекрытия первого этажа. Начаты работы по благоустройству территории.
Виктор Кувайцев отметил, что после того, как на поле взошла трава, необходимо подумать о ее сохранении. В связи с этим, он дал поручение проработать вопрос об организации теплицы, чтобы при необходимости оперативно заменить поврежденный участок поля.
Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
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