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 Понедельник, 26 июня 2017
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Виктор Кувайцев проинспектировал состояние поля на стадионе "Зенит"
Сегодня в Пензе
 

Состояние поля с натуральным покрытием на стадионе «Зенит», которое засеяли 12 июня в соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ семенами трав мятлик луговой и райграс пастбищный, проверил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

В выездном совещании приняли участие Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова, начальник Управления капитального строительства Игорь Умнов, начальник Управления архитектуры и градостроительства Магомед Агамагомедов и другие ответственные лица.

После засева поле было покрыто укрывным материалом, проводился постоянный полив. Как результат – уже взошел райграс пастбищный. Мятлик луговой, который придаст полю еще и изумрудный цвет, также начал всходить.

Игорь Умнов отчитался о выполненных и проводимых работах по состоянию на 23 июня. Так, подрядная организация сейчас занимается устройством наружного водопровода, наружной хозяйственно – бытовой канализации, дренажной системы поля с искусственным покрытием, общестроительными работами по котельной. Помимо этого, идет установка матч освещения, арматурных каркасов перекрытия 1-го этажа административного здания, а также устройство монолитного перекрытия первого этажа. Начаты работы по благоустройству территории.

Виктор Кувайцев отметил, что после того, как на поле взошла трава, необходимо подумать о ее сохранении. В связи с этим, он дал поручение проработать вопрос об организации теплицы, чтобы при необходимости оперативно заменить поврежденный участок поля.
 

Новость: Администрация города Пензы 25 июня 2017
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