Виктор Кувайцев призвал ускорить процесс переезда жильцов дома 35 по улице Ударной

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждалась ситуация по дому № 35 на улице Ударной.

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации города Сергей Волков, начальник управления ГОЧС Алексей Михайлов, начальник УЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, заместитель директора департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев, заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Лобанкин и другие ответственные лица.

Денис Леонтьев доложил о текущей ситуации с переездом собственников жилых помещений в маневренный фонд на ул. Ленинградской, 8 а и 5-й Виноградный проезд, 22. После того, как для жителей Ударной был организован осмотр условий проживания в маневренном фонде, люди стали переезжать в выбранное жилье. Для них организована бесплатная помощь в перевозке вещей. Большая часть собственников записались на 24 и 25 июня и подали документы в отдел распределения муниципального жилищного фонда администрации города Пензы на предоставление помещений маневренного фонда.

Согласно поквартирному обходу выяснено, что в 24 комнатах проживают квартиранты. Большинство из них освободят занимаемые помещения до 30.06.2017. Квартиранты также проинформированы о возможности предоставления бесплатного транспорта и помощи для переезда, но в большинстве случаев они заявляют, что своих вещей у них немного и осуществить переезд смогут своими силами.

Глава администрации призвал ускорить процесс переезда жильцов дома.

- Необходимо еще раз им напомнить о том, что ресурсоснабжающие организации готовятся к тому, чтобы в ближайшие дни отключить газ, свет и воду. Особое беспокойство высказывают представители газовой службы, - отметил Виктор Кувайцев. – Для нас на первом месте сейчас стоит – предоставление людям безопасного жилья, отвечающего всем санитарным нормам. Также необходимо еще раз провести беседу с собственниками о том, что размер площади, которой они владеют, будет учитываться при предоставлении им нового жилья.

В маневренном фонде согласно Жилищного кодекса переезжающим семьям предоставляют помещения из расчета не менее 6 квадратных метров на человека.

