Путевка во взрослую жизнь. Выпускной в 10 школе

Главная ночь года для всех выпускников по традиции начинается с фотографий на родном школьном дворе. Это время рассмотреть самые модные платья сезона, тренды мужской моды. Они уже не одиннадцатиклассники. Главная черта, разделяющая взрослую жизнь и детство – подведена! Именно сейчас, когда аттестат еще не вручен, многие из учеников 11 «А» класса 10 школы вспоминают самые запоминающиеся моменты, связанные с жизнью в стенах этого учебного заведения.

Когда же выросли дети, в эту ночь не могут понять родители. На выпускной они волнуются ничуть не меньше ребят, даже может чуточку больше. Потому что понимают, что детство кончилось именно сегодня.

«Конечно, слезы на глазах. Одиннадцать лет дались нелегко. Было все. И хорошее, и плохое. Вторая дочь здесь учится. Еще предстоит одиннадцатый класс у нас»,— сказала мама выпускницы Ольга Астафьева.

Ну а кто же переживает за детей больше всего? Конечно же, бабушки. Они помнят самые трогательные моменты из жизни своих внуков.

«Вспоминаю, как пошел вот такой маленький. А теперь, вот какой большой. Быстро дети выросли. Мама не заметила, как выросла, а теперь вот и внук», — сказала бабушка выпускника Галина Зиненко.

Поздравить выпускников в такой памятный день спешили почетные гости. Глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов, в этот день пришел на праздник не с пустыми руками, а с почетными грамотами.

«Лучших из лучших. А лучшие здесь – вся школа. Нам досталось только 7 человек, а остальных уже распределили. Выпускникам желаю удачи при поступлении. Учиться, учиться и еще раз учиться. Нам нужны высококвалифицированные люди, нашему городу, нашей области, и нашей любимой стране»,— сказал глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.

Почетным гостем праздника стал и депутат Законодательного Собрания региона Вадим Николаевич Супиков. Его в 10 школе знают благодаря той помощи, которую народный избранник оказывает учебному заведению, и всему своему первому избирательному округу. Он своей работой доказывает, что его округ – территория добрых дел. Но в этот день, и сам Вадим Николаевич, вспоминал свои школьные годы.

«Я свое среднее образование получал на заводе, работая слесарем. Оканчивал школу рабочей молодежи, и свое обучение продолжил далее, оно у меня было более обширным. С хорошей завистью смотрел на ребят. Очень приятное, волнующее событие»,— сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

В этом году местом празднования стала родная школа. В актовом зале собрались родители, учителя, друзья и почетные гости. Главных же участников – выпускников встречали бурными аплодисментами.

Обращаясь к собравшимся, Вадим Николаевич отметил работу учителей, ведь без них ребята не смогли бы достичь таких результатов в учебе, директора школы, без которой это учреждение образование не работало бы так слажено, и конечно родителей, без которых ребята не смогли бы достичь всех поставленных целей.

«Все эти школьные годы, родители вместе с Вами учились, вспоминали свою школьную программу, постигали Вашу, а она сегодня очень не простая. Поддерживали Вас в ваших стремлениях, в достижении поставленных целей. Я от всей души желаю Вам быть твердыми, уверенными в себе. Достигать поставленных целей, самое главное верить в себя! И тогда многое в Вашей жизни получится»,— сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Вадим Супиков вручил благодарность фракции «Единая Россия» при Законодательном Собрании региона отличившимся выпускникам, наградил директора школы №10 за плодотворный и долголетний труд на благо региона. Сама же Елена Кубынина заверила выпускников в том, что их всегда будут ждать в стенах школы.

«Дорогие наши дети, мы всегда Вас ждем с любым вопросом, как и все 11 лет»,— сказала директор школы №10 Елена Кубынина.

В завершение торжественной части выпускникам и их родителям вручили грамоты, благодарности, аттестаты и медали.

Впереди у выпускников была ночь, полная танцев, песен и воспоминаний, которые останутся на всю жизнь.