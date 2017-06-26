Яблоки и груши из Польши уничтожили под Пензой

В ходе внеплановой проверки на территории рынка «Оптторг «Северный» в городе Пензе сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлен факт незаконной реализации подкарантинной продукции, а именно яблок происхождением Польша в количестве 5 ящиков общим весом 43,12 кг и груш происхождением Польша в количестве 2 ящика общим весом 25,61 кг.

Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории Российской Федерации данной продукции и её фитосанитарную безопасность, владельцами не представлено.

В отношении лиц, реализующих сельскохозяйственную продукцию, возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области.