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Яблоки и груши из Польши уничтожили под Пензой
Сегодня в Пензе
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В ходе внеплановой проверки на территории рынка «Оптторг «Северный» в городе Пензе сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлен факт незаконной реализации подкарантинной продукции, а именно яблок происхождением Польша в количестве 5 ящиков общим весом 43,12 кг и груш происхождением Польша в количестве 2 ящика общим весом 25,61 кг. Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории Российской Федерации данной продукции и её фитосанитарную безопасность, владельцами не представлено. В отношении лиц, реализующих сельскохозяйственную продукцию, возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)». Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области.
В ходе внеплановой проверки на территории рынка «Оптторг «Северный» в городе Пензе сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлен факт незаконной реализации подкарантинной продукции, а именно яблок происхождением Польша в количестве 5 ящиков общим весом 43,12 кг и груш происхождением Польша в количестве 2 ящика общим весом 25,61 кг.
Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории Российской Федерации данной продукции и её фитосанитарную безопасность, владельцами не представлено.
В отношении лиц, реализующих сельскохозяйственную продукцию, возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 26 июня 2017
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