По местам отдыха граждан у водоёмов проведен рейд

С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах, сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы совместно с представителями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», УМВД России по г. Пензе проведен очередной рейд по местам отдыха граждан у водоёмов.



Участники рейда проверили пляжи, расположенные в микрорайонах «Барковка», «КПД», «Пенза-3», «ГПЗ-24», «Ахуны» и в поселке Лесной.



С отдыхающими проведены разъяснительные беседы об опасности купания в запрещенных для этих целей местах, вручены памятки о правилах поведения у воды. В ходе проверки особое внимание уделялось пребыванию несовершеннолетних лиц вблизи водоемов без сопровождения взрослых.

Новость: Администрация города Пензы 26 июня 2017