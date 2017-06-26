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По местам отдыха граждан у водоёмов проведен рейд
Сегодня в Пензе
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С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах, сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы совместно с представителями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», УМВД России по г. Пензе проведен очередной рейд по местам отдыха граждан у водоёмов. В ходе проверки особое внимание уделялось пребыванию несовершеннолетних лиц вблизи водоемов без сопровождения взрослых.
С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах, сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы совместно с представителями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», УМВД России по г. Пензе проведен очередной рейд по местам отдыха граждан у водоёмов.
В ходе проверки особое внимание уделялось пребыванию несовершеннолетних лиц вблизи водоемов без сопровождения взрослых.
Новость: Администрация города Пензы 26 июня 2017
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