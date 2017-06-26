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Иван Белозерцев проведет заседание Антитеррористической комиссии Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В повестке – обсуждение вопросов транспортной безопасности и безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов в региональное Законодательное Собрание. Планируется также обсудить реализацию плана противодействия идеологии терроризма на территории Пензенской области и стратегии государственной национальной политики РФ, а также утвердить регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в регионе.
В повестке – обсуждение вопросов транспортной безопасности и безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов в региональное Законодательное Собрание.
Планируется также обсудить реализацию плана противодействия идеологии терроризма на территории Пензенской области и стратегии государственной национальной политики РФ, а также утвердить регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в регионе.
Новость: Правительство Пензенской области 26 июня 2017
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