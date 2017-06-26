|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Инструменты-Огонь!»
Сегодня в Пензе
|
25 июля самый авторитетный и востребованный российский специалист в области маркетинга и продвижения Игорь Манн проведет в Пензе семинар-практикум «Инструменты-Огонь!» Участниками обучения станут представители предприятий, входящих в пензенские кластеры, а также руководители компаний и владельцы бизнеса, топ-менеджеры, руководители по направлению продаж и развития, маркетологи. «Под лежачий камень вода не течет. Под руководителя компании, владельца, акционера, директора по развитию и маркетера, который «лежит» деньги тоже не «потекут», - отмечает автор и ведущий практикума. Игорь Манн - маркетер - практик, консультирующий в течение 28 лет, консультант, бизнес-тренер, автор корпоративных и открытых программ, самый востребованный консультант по маркетингу по версии независимых экспертов издательства «Питер» и сообщества E-xecutive, партнёр и соучредитель издательства «Манн, Иванов, Фербер», компаний «ЛидМашина», «МаркетингМашина » и Krostu, автор бестселлеров «Маркетинг на 100%», «PR на 100%», «Маркетинговая машина», «Арифметика маркетинга для первых лиц». По итогам тренинга его слушатели обучатся эффективнейшим методам решения задач «Здесь и сейчас», методам создания новых продуктов и улучшения действующих, приемам работы с ценами, чтобы покупатели были счастливы, а предприятие - рентабельно и многому другому. Соорганизатором проведения семинара-практикума выступает Центр кластерного развития Пензенской области.
25 июля самый авторитетный и востребованный российский специалист в области маркетинга и продвижения Игорь Манн проведет в Пензе семинар-практикум «Инструменты-Огонь!»
Участниками обучения станут представители предприятий, входящих в пензенские кластеры, а также руководители компаний и владельцы бизнеса, топ-менеджеры, руководители по направлению продаж и развития, маркетологи.
«Под лежачий камень вода не течет. Под руководителя компании, владельца, акционера, директора по развитию и маркетера, который «лежит» деньги тоже не «потекут», - отмечает автор и ведущий практикума. Игорь Манн - маркетер - практик, консультирующий в течение 28 лет, консультант, бизнес-тренер, автор корпоративных и открытых программ, самый востребованный консультант по маркетингу по версии независимых экспертов издательства «Питер» и сообщества E-xecutive, партнёр и соучредитель издательства «Манн, Иванов, Фербер», компаний «ЛидМашина», «МаркетингМашина » и Krostu, автор бестселлеров «Маркетинг на 100%», «PR на 100%», «Маркетинговая машина», «Арифметика маркетинга для первых лиц».
По итогам тренинга его слушатели обучатся эффективнейшим методам решения задач «Здесь и сейчас», методам создания новых продуктов и улучшения действующих, приемам работы с ценами, чтобы покупатели были счастливы, а предприятие - рентабельно и многому другому.
Соорганизатором проведения семинара-практикума выступает Центр кластерного развития Пензенской области.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 26 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru