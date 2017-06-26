25 июля самый авторитетный и востребованный российский специалист в области маркетинга и продвижения Игорь Манн проведет в Пензе семинар-практикум «Инструменты-Огонь!»

Участниками обучения станут представители предприятий, входящих в пензенские кластеры, а также руководители компаний и владельцы бизнеса, топ-менеджеры, руководители по направлению продаж и развития, маркетологи.

«Под лежачий камень вода не течет. Под руководителя компании, владельца, акционера, директора по развитию и маркетера, который «лежит» деньги тоже не «потекут», - отмечает автор и ведущий практикума. Игорь Манн - маркетер - практик, консультирующий в течение 28 лет, консультант, бизнес-тренер, автор корпоративных и открытых программ, самый востребованный консультант по маркетингу по версии независимых экспертов издательства «Питер» и сообщества E-xecutive, партнёр и соучредитель издательства «Манн, Иванов, Фербер», компаний «ЛидМашина», «МаркетингМашина » и Krostu, автор бестселлеров «Маркетинг на 100%», «PR на 100%», «Маркетинговая машина», «Арифметика маркетинга для первых лиц».

По итогам тренинга его слушатели обучатся эффективнейшим методам решения задач «Здесь и сейчас», методам создания новых продуктов и улучшения действующих, приемам работы с ценами, чтобы покупатели были счастливы, а предприятие - рентабельно и многому другому.

Соорганизатором проведения семинара-практикума выступает Центр кластерного развития Пензенской области.