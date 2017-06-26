Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 26 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Инструменты-Огонь!»
Сегодня в Пензе
 

25 июля самый авторитетный и востребованный российский специалист в области маркетинга и продвижения Игорь Манн проведет в Пензе семинар-практикум «Инструменты-Огонь!»

Участниками обучения станут представители предприятий, входящих в пензенские кластеры, а также руководители компаний и владельцы бизнеса, топ-менеджеры, руководители по направлению продаж и развития, маркетологи.

«Под лежачий камень вода не течет. Под руководителя компании, владельца, акционера, директора по развитию и маркетера, который «лежит» деньги тоже не «потекут», - отмечает автор и ведущий практикума. Игорь Манн - маркетер - практик, консультирующий в течение 28 лет, консультант, бизнес-тренер, автор корпоративных и открытых программ, самый востребованный консультант по маркетингу по версии независимых экспертов издательства «Питер» и сообщества E-xecutive, партнёр и соучредитель издательства «Манн, Иванов, Фербер», компаний «ЛидМашина», «МаркетингМашина » и Krostu, автор бестселлеров «Маркетинг на 100%», «PR на 100%», «Маркетинговая машина», «Арифметика маркетинга для первых лиц».

По итогам тренинга его слушатели обучатся эффективнейшим методам решения задач «Здесь и сейчас», методам создания новых продуктов и улучшения действующих, приемам работы с ценами, чтобы покупатели были счастливы, а предприятие - рентабельно и многому другому.

Соорганизатором проведения семинара-практикума выступает Центр кластерного развития Пензенской области. 

Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 26 июня 2017
2017-06-26
Воинов Великой Отечественной похоронили в братской могиле
 Поисковое движение
 
2017-06-26
Пензенские школьники участвуют в работе школы «ПатриУм»
 Обучение одаренных детей в школе «ПатриУм» завершилось награждением в Совете Федерации
 
2017-06-26
Оздоровительный лагерь «Белка» принимает детей
 49 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по бесплатных путевкам отправились на отдых в оздоровительный лагерь
 
2017-06-26
Стартует 4-дневная распродажа билетов в поезда дальнего следования со скидкой
 На Куйбышевской железной дороге
 
2017-06-26
В селе Козловка Лопатинского района состоялся выездной семинар по благоустройству
 Участники мероприятия осмотрели территорию муниципального образования, посетили объекты социокультурного направления
 
2017-06-26
Виктор Кувайцев потребовал не затягивать с ремонтом дорог
 Безопасные качественные дороги
 
2017-06-26
За нарушение сроков окончания ремонта - штраф
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 
2017-06-26
В 15-ти школах Железнодорожного района прошли Выпускные балы
 Общественное самоуправление
 
2017-06-26
Происхождение колбасных изделий поставлено под сомнение
 О выявлении реализации животноводческой продукции без документов в Пензенском районе Пензенской области
 
2017-06-26
Переселение граждан из дома №35 по улице Ударной продолжается
 Хроника
 
2017-06-26
В Пензенском районе купаться разрешено только в трех местах
 Глава районной администрации Сергей Козин провел рабочее совещание с начальниками отделов администрации и главами сельских поселений
 
2017-06-26
Выявлено нарушение законодательства в области карантина растений в ходе административного расследования
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-26
Идет заготовка грубых кормов в хозяйствах Малосердобинского района
 Косовица сеяных многолетних трав и трав на лугах и пастбищах продолжается
 
2017-06-26
«Лучший сантехник. Кубок России»
Представители региона выступят на всероссийском конкурсе
 
2017-06-26
Сказочные эстафеты
 Воспитанники школы юного волонтера "Радуга добра" приняли участие в спортивно-игровой программе
 

Новости партнеров
 
На сайте: 55ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru