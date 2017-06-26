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Обсуждение вопроса безнадзорных и бродячих собак
Сегодня в Пензе
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Существует устоявшееся мнение, что первопричиной бродячего зверья являются бездушные хозяева, выгоняющие животных на улицу. Это распространенное заблуждение, хотя подобные явления действительно имеют место быть: по какой-то причине многие люди полагают, что более гуманно оставить своего питомца в ближайшем загородном закоулочке, чем усыпить его или хотя бы стерилизовать. По мнению главного ветеринарного врача Назирова Р.С., корень проблемы кроется в безответственном отношении граждан к своим питомцам и полном отсутствии контроля за собаководами. — Самым гуманным и эффективным способом снизить численность популяции бродячих собак является стерилизация домашних питомцев, — полагает главный ветеринарный врач Р.С. Назиров — Особенно это касается жителей частного сектора, которые содержат собак в ограде своих усадеб и часто умышленно или по недосмотру отпускают их на волю. Но стерилизация стоит денег, да и слишком крепко заблуждение, что стерилизация "испортит" собаку. И уровень гражданской ответственности доморощенных собаководов оставляет желать лучшего.
Существует устоявшееся мнение, что первопричиной бродячего зверья являются бездушные хозяева, выгоняющие животных на улицу. Это распространенное заблуждение, хотя подобные явления действительно имеют место быть: по какой-то причине многие люди полагают, что более гуманно оставить своего питомца в ближайшем загородном закоулочке, чем усыпить его или хотя бы стерилизовать.
По мнению главного ветеринарного врача Назирова Р.С., корень проблемы кроется в безответственном отношении граждан к своим питомцам и полном отсутствии контроля за собаководами.
— Самым гуманным и эффективным способом снизить численность популяции бродячих собак является стерилизация домашних питомцев, — полагает главный ветеринарный врач Р.С. Назиров — Особенно это касается жителей частного сектора, которые содержат собак в ограде своих усадеб и часто умышленно или по недосмотру отпускают их на волю. Но стерилизация стоит денег, да и слишком крепко заблуждение, что стерилизация "испортит" собаку. И уровень гражданской ответственности доморощенных собаководов оставляет желать лучшего.
Новость: Администрация Сосновоборского района 26 июня 2017
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