Обсуждение вопроса безнадзорных и бродячих собак

Существует устоявшееся мнение, что первопричиной бродячего зверья являются бездушные хозяева, выгоняющие животных на улицу. Это распространенное заблуждение, хотя подобные явления действительно имеют место быть: по какой-то причине многие люди полагают, что более гуманно оставить своего питомца в ближайшем загородном закоулочке, чем усыпить его или хотя бы стерилизовать.

По мнению главного ветеринарного врача Назирова Р.С., корень проблемы кроется в безответственном отношении граждан к своим питомцам и полном отсутствии контроля за собаководами.

— Самым гуманным и эффективным способом снизить численность популяции бродячих собак является стерилизация домашних питомцев, — полагает главный ветеринарный врач Р.С. Назиров — Особенно это касается жителей частного сектора, которые содержат собак в ограде своих усадеб и часто умышленно или по недосмотру отпускают их на волю. Но стерилизация стоит денег, да и слишком крепко заблуждение, что стерилизация "испортит" собаку. И уровень гражданской ответственности доморощенных собаководов оставляет желать лучшего.