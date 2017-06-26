Предприниматель Пензенской области оштрафован за реализацию животноводческой продукции без документов

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области продолжаются контрольно-надзорные мероприятия, направленные на недопущение заноса и распространения африканской чумы свиней на подконтрольные территории, в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации мяса свинины и продуктов его переработки.

Так, в селе Богословка Пензенского района проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося оказанием услуг в сфере торговли пищевыми продуктами, в том числе продуктами животноводства, изготовленными из мяса свинины и с его содержанием.

В ходе проверки установлен факт нарушения ветеринарно-санитарных правил заготовки (закупа) продуктов животноводства, а именно: колбасные изделия общим весом 8 кг 463 г закуплены по товарной накладной без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара.

С нарушителем законодательства РФ в области ветеринарии проведена беседа о правилах закупа (заготовки), хранения и реализации продуктов животного происхождения. В отношении предпринимателя составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, наложен штраф в размере 3000 рублей.