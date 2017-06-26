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Сказочные эстафеты
Сегодня в Пензе
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В танцевальном зале Никольского районного библиотечно-досугового центра для воспитанников школы юного волонтера "Радуга добра" была проведена спортивно-игровая программа "Сказочные эстафеты". Мероприятие прошло с целью организация деятельности на основе интересов с учетом потребностей в лидерском и творческом потенциале. Участники программы вместе с веселыми клоунами Клепой и Степой провели день сказочных стартов, где дети участвовали в викторине "В мире сказок", затем отправились в сказочное путешествие. Ребят ожидало много развлечений и приключений, где дети показали свою ловкость и спортивность в конкурсах "Курочка Ряба", "Теремок", затем совершили старт в сказку "Золотой ключик", "Золушка" и "Кот в сапогах". Особенно активными были дети в спортивных соревнованиях "Приключения в тридевятом Царстве", здесь школьники столкнулись с разными препятствиями: "Лиса Алиса и Кот Базилио", "Бармалейкины", "Веселая Мальвина", "Емелино лукошко", с которыми все участники дружно справились. Самые активные участники получали медали "Ты супер". Завершилось мероприятие веселой дискотекой.
В танцевальном зале Никольского районного библиотечно-досугового центра для воспитанников школы юного волонтера "Радуга добра" была проведена спортивно-игровая программа "Сказочные эстафеты".
Мероприятие прошло с целью организация деятельности на основе интересов с учетом потребностей в лидерском и творческом потенциале.
Участники программы вместе с веселыми клоунами Клепой и Степой провели день сказочных стартов, где дети участвовали в викторине "В мире сказок", затем отправились в сказочное путешествие.
Ребят ожидало много развлечений и приключений, где дети показали свою ловкость и спортивность в конкурсах "Курочка Ряба", "Теремок", затем совершили старт в сказку "Золотой ключик", "Золушка" и "Кот в сапогах".
Особенно активными были дети в спортивных соревнованиях "Приключения в тридевятом Царстве", здесь школьники столкнулись с разными препятствиями: "Лиса Алиса и Кот Базилио", "Бармалейкины", "Веселая Мальвина", "Емелино лукошко", с которыми все участники дружно справились.
Самые активные участники получали медали "Ты супер". Завершилось мероприятие веселой дискотекой.
Новость: Администрация Никольского района 26 июня 2017
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