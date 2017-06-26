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«Лучший сантехник. Кубок России»
Сегодня в Пензе
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В любом профессиональном деле главное – техника безопасности. Тем более если подшефные – это дети и подростки, которые при любом неаккуратном движении рискуют обжечься о раскаленный предмет. От будущих участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства они узнали, что быть сантехником почти то же самое, что играть в лего.
«Я человек взрослый, прошел много профессий, на данный момент занимаюсь сантехникой. Сейчас материалы не такие, как раньше, – труба, гаечный ключ, автоген, – как вы заметили, ребятишки с энтузиазмом собирают разные фигурки, а я по своей профессии стараюсь сделать быт в доме лучше», – рассказал участник конкурса Владимир Федяшев.
За звание лучшего сантехника страны будут бороться четыре пензенские команды. Все участники предстоящего конкурса – дипломированные специалисты с большим опытом работы. За своих коллег в управляющей компании «Доверие» уверены, своё дело в селе Засечном они знают лучше всех.
«На собрании нашего коллектива все вместе мы приняли решение, что будем участвовать в этом конкурсе», – отметил генеральный директор УК «Доверие» Федор Данилов.
На малой родине своих земляков будут жать с наградами. Финал всероссийского конкурса пройдет в ноябре в Челябинске.
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