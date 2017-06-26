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Идет заготовка грубых кормов в хозяйствах Малосердобинского района
Сегодня в Пензе
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Сложные погодные условия 2017 года для заготовки грубых кормов мешают хозяйствам активно включится в этот процесс. Однако работники сельхозпредприятий всех форм собственности не ждут милости у природы, каждый хороший день используют для заготовки сена. Так на 26 июня в районе заготовлено 1164 тонны сена, или 2,2 ц. кормовых единиц на одну условную голову, в том числе хозяйства населения 950 тонн, крестьянские (фермерские) хозяйства 200 тонн. Косовица сеяных многолетних трав и трав на лугах и пастбищах продолжается.
Сложные погодные условия 2017 года для заготовки грубых кормов мешают хозяйствам активно включится в этот процесс. Однако работники сельхозпредприятий всех форм собственности не ждут милости у природы, каждый хороший день используют для заготовки сена. Так на 26 июня в районе заготовлено 1164 тонны сена, или 2,2 ц. кормовых единиц на одну условную голову, в том числе хозяйства населения 950 тонн, крестьянские (фермерские) хозяйства 200 тонн.
Косовица сеяных многолетних трав и трав на лугах и пастбищах продолжается.
Новость: Администрация Малосердобинского района 26 июня 2017
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