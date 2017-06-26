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 Понедельник, 26 июня 2017
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Выявлено нарушение законодательства в области карантина растений в ходе административного расследования
Сегодня в Пензе
 

В мае 2017 года сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе административного расследования было выявлено нарушение требований законодательства РФ в области карантина растений.

На территорию Пензенской области в адрес ООО «Кандиевское» был осуществлен ввоз семян пшеницы яровой в количестве 20000 кг, семян ячменя в количестве 20000 кг и семян овса в количестве 10000 кг происхождением из Курской области. Указанная продукция является подкарантинной согласно Перечню подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010г. №318. В нарушение статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений» получатель груза – ООО «Кандиевское» не уведомило о доставке подкарантинной продукции федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, в установленном законодательством порядке, а именно немедленно по прибытию подкарантинной продукции.

Юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)).

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 26 июня 2017
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