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В Пензенском районе купаться разрешено только в трех местах
Сегодня в Пензе
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Обкос травы вновь встал острым вопросом на планерке. Сергей Козин на этот раз уже в жесткой форме обязал глав сельсоветов выполнить эту работу. «Для сорняков и дикорастущей травы сейчас самая благоприятная погода. Зеленый покров разрастается как «на дрожжах». Обычного режима работы недостаточно, необходимо приложить гораздо больше усилий. Придорожные зоны и территория вокруг населенных пунктов должны быть обкошены до конца этой недели» - сказал Сергей Козин. Вопрос о предоставлении товарного кредита предпринимателям так же был на повестке дня. В этом году на выдачу товарного кредита в бюджете «Центра развития предпринимательства» было заложено 1,5 млн рублей, однако, этой услугой воспользовались единицы, рассказал первый заместитель главы Александр Левочкин. Бизнесмены попросту не знают о том, что в администрации района можно получить такой кредит. Товарный кредит в размере до 300 тысяч рублей выдается предпринимателям, владельцам КФХ и ЛПХ под 10% сроком до 3-х лет. Кроме этого, в МУП «Центр развития предпринимательства» оказывается вся необходимая помощь в сборе документов. В Пензенском районе купание в водоемах официально разрешено только в трех местах. Это специально оборудованные пляжи в микрорайоне «Спутник» и на берегу Сурского водохранилища. В остальных местах купаться строго запрещено. На этой неделе на всех водоемах будут установлены предупреждающие таблички. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность. «Во избежание несчастных случаев в летний период взрослому населению необходимо быть внимательнее к детям, проводить разъяснительные беседы, контролировать их местонахождение», - подытожил глава районной администрации.
Обкос травы вновь встал острым вопросом на планерке. Сергей Козин на этот раз уже в жесткой форме обязал глав сельсоветов выполнить эту работу. «Для сорняков и дикорастущей травы сейчас самая благоприятная погода. Зеленый покров разрастается как «на дрожжах». Обычного режима работы недостаточно, необходимо приложить гораздо больше усилий. Придорожные зоны и территория вокруг населенных пунктов должны быть обкошены до конца этой недели» - сказал Сергей Козин.
Вопрос о предоставлении товарного кредита предпринимателям так же был на повестке дня. В этом году на выдачу товарного кредита в бюджете «Центра развития предпринимательства» было заложено 1,5 млн рублей, однако, этой услугой воспользовались единицы, рассказал первый заместитель главы Александр Левочкин. Бизнесмены попросту не знают о том, что в администрации района можно получить такой кредит. Товарный кредит в размере до 300 тысяч рублей выдается предпринимателям, владельцам КФХ и ЛПХ под 10% сроком до 3-х лет. Кроме этого, в МУП «Центр развития предпринимательства» оказывается вся необходимая помощь в сборе документов.
В Пензенском районе купание в водоемах официально разрешено только в трех местах. Это специально оборудованные пляжи в микрорайоне «Спутник» и на берегу Сурского водохранилища. В остальных местах купаться строго запрещено. На этой неделе на всех водоемах будут установлены предупреждающие таблички. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность.
«Во избежание несчастных случаев в летний период взрослому населению необходимо быть внимательнее к детям, проводить разъяснительные беседы, контролировать их местонахождение», - подытожил глава районной администрации.
Новость: Администрация Пензенского района 26 июня 2017
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