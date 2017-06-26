Переселение граждан из дома №35 по улице Ударной продолжается. По информации заместителя начальника департамента ЖКХ г.Пензы Дениса Леонтьева на утро понедельника, из 126 помещений в 4,5,6-ом подъездах съехали из 20;

планируют переехать из 26 ;

не проживают в 35 ;

отказываются переезжать или находятся в стадии принятия решения в 45 помещениях.



Новость: Администрация города Пензы 26 июня 2017