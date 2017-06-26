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Происхождение колбасных изделий поставлено под сомнение
Сегодня в Пензе
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Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере торговли пищевыми продуктами, в том числе продуктами животноводства, изготовленными из мяса свинины и с его содержанием, в селе Богословка Пензенского района. В ходе проверки выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки (закупа) продуктов животноводства, а именно: колбасные изделия общим весом 20 кг 770 г закуплены по товарной накладной без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара. Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере торговли пищевыми продуктами, в том числе продуктами животноводства, изготовленными из мяса свинины и с его содержанием, в селе Богословка Пензенского района.
В ходе проверки выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки (закупа) продуктов животноводства, а именно: колбасные изделия общим весом 20 кг 770 г закуплены по товарной накладной без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара.
Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 26 июня 2017
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