В 15-ти школах Железнодорожного района прошли Выпускные балы

Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и сотрудники администрации района приняли активное участие в выпускных вечерах, поздравили бывших школьников, родителей, учителей и вручили Почетные грамоты и благодарности.

По инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района города Пензы был проведен межведомственный рейд по соблюдению порядка, при участии представителя администрации района и сотрудника ПДН УМВД по г. Пензе. В ходе рейда нарушений не выявлено.

В этот день было много теплых слов, благодарностей, напутствий.