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В 15-ти школах Железнодорожного района прошли Выпускные балы
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и сотрудники администрации района приняли активное участие в выпускных вечерах, поздравили бывших школьников, родителей, учителей и вручили Почетные грамоты и благодарности. По инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района города Пензы был проведен межведомственный рейд по соблюдению порядка, при участии представителя администрации района и сотрудника ПДН УМВД по г. Пензе. В ходе рейда нарушений не выявлено. В этот день было много теплых слов, благодарностей, напутствий.
Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и сотрудники администрации района приняли активное участие в выпускных вечерах, поздравили бывших школьников, родителей, учителей и вручили Почетные грамоты и благодарности.
По инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района города Пензы был проведен межведомственный рейд по соблюдению порядка, при участии представителя администрации района и сотрудника ПДН УМВД по г. Пензе. В ходе рейда нарушений не выявлено.
В этот день было много теплых слов, благодарностей, напутствий.
Новость: Валерий Марков 26 июня 2017
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