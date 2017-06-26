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За нарушение сроков окончания ремонта - штраф
Сегодня в Пензе
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Выездная комиссия проверила ход работ по капитальному ремонту сетей тепломагистрали на улице Пушкина. Технический директор ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» Игорь Денисов сообщил, что работы планируется закончить 26 июня. Начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин выразил недовольство срывом сроков окончания работ, который был намечен еще на 13 июня. По информации Департамента ЖКХ г. Пензы организации ежедневно выписываются штрафы за нарушение сроков окончания ремонта. Также члены выездной комиссии напомнили представителям ресурсоснабжающей организации о выполнении всех норм при выполнении работ, в том числе и подготовки основания дороги.
Выездная комиссия проверила ход работ по капитальному ремонту сетей тепломагистрали на улице Пушкина.
Технический директор ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» Игорь Денисов сообщил, что работы планируется закончить 26 июня.
Начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин выразил недовольство срывом сроков окончания работ, который был намечен еще на 13 июня.
По информации Департамента ЖКХ г. Пензы организации ежедневно выписываются штрафы за нарушение сроков окончания ремонта.
Также члены выездной комиссии напомнили представителям ресурсоснабжающей организации о выполнении всех норм при выполнении работ, в том числе и подготовки основания дороги.
Новость: Валерий Марков 26 июня 2017
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