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Виктор Кувайцев потребовал не затягивать с ремонтом дорог
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил ряд дорожных объектов, на которых идут работы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Так, на улице Краснова градоначальник оценил техническую оснащенность бригад дорожников и пообщался непосредственно с куратором участка, а также заместителем директора МУП «Пензадормост» Валерием Яцко. В настоящее время МУП «Пензадормост» занимается установкой бордюрного камня. Дорожное полотно на этом участке уже отфрезеровано, установлены дополнительные ливнеприемники. Глава администрации дал ряд поручений по данному объекту. В частности, колодцы инженерных коммуникаций должны находиться на одном уровне по высоте. Градоначальник призвал увеличить темпы работ.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев посетил ряд дорожных объектов, на которых идут работы в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Так, на улице Краснова градоначальник оценил техническую оснащенность бригад дорожников и пообщался непосредственно с куратором участка, а также заместителем директора МУП «Пензадормост» Валерием Яцко.
В настоящее время МУП «Пензадормост» занимается установкой бордюрного камня. Дорожное полотно на этом участке уже отфрезеровано, установлены дополнительные ливнеприемники.
Глава администрации дал ряд поручений по данному объекту. В частности, колодцы инженерных коммуникаций должны находиться на одном уровне по высоте. Градоначальник призвал увеличить темпы работ.
Новость: Валерий Марков 26 июня 2017
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