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 Понедельник, 26 июня 2017
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В селе Козловка Лопатинского района состоялся выездной семинар по благоустройству
Сегодня в Пензе
 

На территории Козловского сельсовета состоялся выездной семинар-совещание по благоустройству под руководством главы администрации Лопатинского района Ришата Алтынбаева. В работе семинара приняли участие заместители, начальники отделов администрации района, руководители учреждений и организаций райцентра, главы администраций сельсоветов.

Участники мероприятия осмотрели территорию муниципального образования, посетили объекты социокультурного  направления, в частности, осмотрели пришкольный производственный участок, а также территорию кладбища. Сделали остановку около местного родника «Желтенький», попробовали холодной родниковой водицы.  Особое внимание в ходе обхода поселения было уделено санитарному состоянию территории, покраске домов, изгородей, крыш и содержанию внутрипоселковых дорог.

В ходе обхода территории, участники семинара посетили памятник козловчанам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Минутой молчания почтили память погибших. Глава администрации района Ришат Алтынбаев возложил букет свежих цветов в память героев – защитников Отечества.

В сельском Доме культуры состоялось подведение итогов семинара. Также на совещании обсудили вопросы противопожарной безопасности, ход уборки урожая, ремонт животноводческих помещений, ход летней оздоровительной кампании, занятости и безопасности детей в летнее время.

Главная цель таких объездов, по мнению  Ришата Алтынбаева, сделать район, каждое поселение, каждую улицу и переулок еще чище, красивее, благоустроеннее. Причем, решение проблемы  чистоты требует не столько материальных затрат, сколько более четкой и эффективной организации работы среди населения, а именно дойти, достучаться до каждого жителя. На контроле главы администрации района  - устранение выявленных во время объездов недостатков. По словам Ришата Алтынбаева, только совместными усилиями мы сможем добиться результатов. Из года в год мы ведём целенаправленную работу в этом направлении. Менталитет населения начинает меняться в лучшую сторону, и сейчас не увидишь куч мусора среди улиц, как это было раньше и надо не останавливаться и продолжать работу в данном направлении.

Новость: Администрация Лопатинского района 26 июня 2017
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