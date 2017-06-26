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Стартует 4-дневная распродажа билетов в поезда дальнего следования со скидкой
Сегодня в Пензе
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При покупке билетов в период с 27 по 30 июня в рамках акции "Удачный вторник" пассажирам будут предоставляться скидки до 40 процентов на проезд в плацкартных вагонах поездов в зависимости от расположения мест: - в размере 40% - при условии оформления проездных документов на места с нумерацией с 33 по 37 включительно и на верхние боковые места с нумерацией с 38 по 54 включительно; - в размере 20% - при условии оформления проездных документов на верхние места с нумерацией со 2 по 32 включительно и на нижние боковые места с нумерацией с 39 по 53 включительно. Скидки действуют во всех поездах внутригосударственного сообщения формирования АО "ФПК" с датами отправления с 27 июня по 31 июля 2017 года. Уточнить информацию о курсировании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО "РЖД" или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра 8-800-775-00-00.
При покупке билетов в период с 27 по 30 июня в рамках акции "Удачный вторник" пассажирам будут предоставляться скидки до 40 процентов на проезд в плацкартных вагонах поездов в зависимости от расположения мест:
- в размере 40% - при условии оформления проездных документов на места с нумерацией с 33 по 37 включительно и на верхние боковые места с нумерацией с 38 по 54 включительно;
- в размере 20% - при условии оформления проездных документов на верхние места с нумерацией со 2 по 32 включительно и на нижние боковые места с нумерацией с 39 по 53 включительно.
Скидки действуют во всех поездах внутригосударственного сообщения формирования АО "ФПК" с датами отправления с 27 июня по 31 июля 2017 года.
Уточнить информацию о курсировании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО "РЖД" или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра 8-800-775-00-00.
Новость: Затуливетер Светлана Михайловна, пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги 26 июня 2017
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