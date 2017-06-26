Пензенское отделение РГО организовало географический квест

В рамках работы экологического молодежного Движения «Зеленая волна» Молодежным клубом Пензенского областного отделения Русского географического общества на базе летнего школьного лагеря лицея №2 города Пензы был проведен географический квест, посвященный Году экологии в России.

Команды в поисках своих вопросов соревновались друг с другом на время, энергично передвигаясь по территории учебного заведения – была настоящая интеллектуальная конкурентная борьба.

- Вопросы для учащихся были подготовлены с разным уровнем сложности: по географии, истории, политике, экологии, краеведению. В целом, все ребята с заданиями справились хорошо, отвечали на вопросы с живым, неподдельным интересом, что говорит о желании учащихся познавать мир, в том числе и свой край, - прокомментировал Арнольд Айдинян.

Завершающим этапом квеста было задание - нарисовать на асфальте детскими мелками коллективный рисунок, посвященный Году экологии. Команды-победители были награждены грамотами от организаторов, каждый участник квеста ушел с мероприятия с подарком.