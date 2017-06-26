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Пензенское отделение РГО организовало географический квест
Сегодня в Пензе
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В рамках работы экологического молодежного Движения «Зеленая волна» Молодежным клубом Пензенского областного отделения Русского географического общества на базе летнего школьного лагеря лицея №2 города Пензы был проведен географический квест, посвященный Году экологии в России. Команды в поисках своих вопросов соревновались друг с другом на время, энергично передвигаясь по территории учебного заведения – была настоящая интеллектуальная конкурентная борьба. - Вопросы для учащихся были подготовлены с разным уровнем сложности: по географии, истории, политике, экологии, краеведению. В целом, все ребята с заданиями справились хорошо, отвечали на вопросы с живым, неподдельным интересом, что говорит о желании учащихся познавать мир, в том числе и свой край, - прокомментировал Арнольд Айдинян. Завершающим этапом квеста было задание - нарисовать на асфальте детскими мелками коллективный рисунок, посвященный Году экологии. Команды-победители были награждены грамотами от организаторов, каждый участник квеста ушел с мероприятия с подарком.
В рамках работы экологического молодежного Движения «Зеленая волна» Молодежным клубом Пензенского областного отделения Русского географического общества на базе летнего школьного лагеря лицея №2 города Пензы был проведен географический квест, посвященный Году экологии в России.
Команды в поисках своих вопросов соревновались друг с другом на время, энергично передвигаясь по территории учебного заведения – была настоящая интеллектуальная конкурентная борьба.
- Вопросы для учащихся были подготовлены с разным уровнем сложности: по географии, истории, политике, экологии, краеведению. В целом, все ребята с заданиями справились хорошо, отвечали на вопросы с живым, неподдельным интересом, что говорит о желании учащихся познавать мир, в том числе и свой край, - прокомментировал Арнольд Айдинян.
Завершающим этапом квеста было задание - нарисовать на асфальте детскими мелками коллективный рисунок, посвященный Году экологии. Команды-победители были награждены грамотами от организаторов, каждый участник квеста ушел с мероприятия с подарком.
Новость: Валерий Марков 26 июня 2017
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