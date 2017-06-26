На Истоках Хопра по инициативе Пензенского областного отделения Русского географического общества состоится традиционный эколого-просветительский праздник «День Хопра» как одно из стартовых мероприятий межрегионального фестиваля-марафона «Хопериада-2017».

Мероприятие проводится в рамках молодежного экологического Движения «Зеленая волна» и посвящено Году экологии.

Фестиваль-марафон «Хопериада» - комплексная эколого-просветительская акция, направленная на сохранение культурного и природного наследия России, распространяется на все прихопровские территории Российской Федерации: Пензенскую, Саратовскую, Воронежскую, Волгоградскую области. Основной целью является объединение общественности и привлечение внимание к чистейшей реке Европы - Хопру.

22 июля на Истоках Хопра будет проведена традиционная эколого-просветительская акция «День Хопра», в ходе которой в 11 00 будет дан старт всему фестивалю-марафону «Хопериада-2017». «День Хопра» будет включать в себя: традиционную экологическую уборку истоков реки, просветительский лекторий о Хопре и блок выступления авторов-исполнителей.