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«Хопериада-2017»
Сегодня в Пензе
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На Истоках Хопра по инициативе Пензенского областного отделения Русского географического общества состоится традиционный эколого-просветительский праздник «День Хопра» как одно из стартовых мероприятий межрегионального фестиваля-марафона «Хопериада-2017». Мероприятие проводится в рамках молодежного экологического Движения «Зеленая волна» и посвящено Году экологии. Фестиваль-марафон «Хопериада» - комплексная эколого-просветительская акция, направленная на сохранение культурного и природного наследия России, распространяется на все прихопровские территории Российской Федерации: Пензенскую, Саратовскую, Воронежскую, Волгоградскую области. Основной целью является объединение общественности и привлечение внимание к чистейшей реке Европы - Хопру. 22 июля на Истоках Хопра будет проведена традиционная эколого-просветительская акция «День Хопра», в ходе которой в 11 00 будет дан старт всему фестивалю-марафону «Хопериада-2017». «День Хопра» будет включать в себя: традиционную экологическую уборку истоков реки, просветительский лекторий о Хопре и блок выступления авторов-исполнителей.
На Истоках Хопра по инициативе Пензенского областного отделения Русского географического общества состоится традиционный эколого-просветительский праздник «День Хопра» как одно из стартовых мероприятий межрегионального фестиваля-марафона «Хопериада-2017».
Мероприятие проводится в рамках молодежного экологического Движения «Зеленая волна» и посвящено Году экологии.
Фестиваль-марафон «Хопериада» - комплексная эколого-просветительская акция, направленная на сохранение культурного и природного наследия России, распространяется на все прихопровские территории Российской Федерации: Пензенскую, Саратовскую, Воронежскую, Волгоградскую области. Основной целью является объединение общественности и привлечение внимание к чистейшей реке Европы - Хопру.
22 июля на Истоках Хопра будет проведена традиционная эколого-просветительская акция «День Хопра», в ходе которой в 11 00 будет дан старт всему фестивалю-марафону «Хопериада-2017». «День Хопра» будет включать в себя: традиционную экологическую уборку истоков реки, просветительский лекторий о Хопре и блок выступления авторов-исполнителей.
Новость: Валерий Марков 26 июня 2017
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