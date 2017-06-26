В селе Средняя Елюзань состоялось совещание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Всероссийского сельского Сабантуя

В самом крупном татарском селе Средняя Елюзань состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке и проведению VIII Всероссийского сельского Сабантуя, который состоится 22 июля 2017г., под руководством первого заместителя Председателя Правительства - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной.



В совещании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семёнов, глава администрации Городищенского района Геннадий Березин, Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, начальник Управления внутренней политики Правительства области Павел Маслов, руководители отраслевых управлений органов государственной власти Пензенской области, председатель татарской национально-культурной автономии области Бакир Акжигитов, должностные лица аппарата администрации Городищенского района, руководители подрядных организаций, осуществляющие строительно-монтажные работы, представители правоохранительных органов, общественных организаций и другие заинтересованные лица.



Участники встречи совещания рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой места проведения праздничного мероприятия, проведения строительно-монтажных работ, размещение национальных подворий, сцен для выступления творческих коллективов, подъездных путей и парковок для транспортных средств, других необходимых объектов для проведения праздничного мероприятия, жизнеобеспечения и безопасного пребывания граждан.



Главой администрации Городищенского района Геннадием Березиным внесено предложение о проведении выездного совещания по подготовке проведения мероприятия областным оргкомитетом непосредственно на месте до 9 июля 2017 года. Руководители подрядных организаций, органов местного самоуправления Городищенского района, исполнители протокольных поручений заверили областной оргкомитет об исполнении необходимых работ в установленные сроки и с высоким качеством.

Новость: Администрация Городищенского района 26 июня 2017