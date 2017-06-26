Врачи-наркологи бьют тревогу, средний возраст юных наркоманов в последние годы значительно помолодел. Пробовать наркотики подростки начинают в 13 лет и уже к этому возрасту приобретают зависимость. Мода, а возможно, желание попробовать всё и сразу руководят молодыми людьми. Но плата за подобные эксперименты над собственной жизнью безгранично велика, а результаты порой необратимы.

«К сожалению, с той стороны баррикады стоят структуры, которые пытаются подсадить молодых людей на запрещенные психоактивные вещества. Власть, как на территории Пензенской области, так и Российской Федерации делает всё от нее зависящее, чтобы это направление перекрыть», – отметил главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин.

Врачи констатируют, что проблема современной России не столько в наркотической зависимости, сколько в алкогольной. А порой два этих недуга связаны воедино. От одного пристрастия до другого человека может отделять всего один шаг.

«Основной проблемой для РФ является алкоголизм. Это мы можем показать на конкретных цифрах, соотношение наркозависимых и зависимых от алкоголя, примерно, 1 к 10. Порядка 26-27 тыс. пациентов состоят на учете у врачей психиатров-наркологов и около 1300 человек – это пациенты с диагнозом наркомания», – подчеркнул Юрий Уткин.

Вернуться к нормальной жизни зависимым помогают в центрах реабилитации. Но даже сотрудники подобных учреждений сетуют на то, что за помощью к ним обращаются, когда случай уже запущен.

«Мы работаем вдогонку, у нас нет работы на опережение. Психологи должны проводить большую профилактическую работу со школьниками», – заметил врач-психотерапевт Сергей Тарасов.

Круглый стол в Министерстве здравоохранения проведи в Международный День борьбы с наркоманией.