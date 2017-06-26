Благоустройство территории детского сада

В рамках подготовки МБДОУ детского сада №1 с. Р.Камешкир к новому учебному году на территории спилены сухие деревья, которые представляли опасность для жизни и здоровья детей.

В решении данного вопроса помогла родительница Татьяна Атикова, она также обращалась к депутату Государственной думы Сергею Есякову, который выделил денежные средства на новое асфальтовое покрытие. Теперь часть территории детского сада приведена в соответствие и новенький асфальт радует глаз детей, родителей и работников детского сада.

Также произведена замена песка, за что спасибо руководителю одного из предприятий Виктору Жирякову, который ежегодно выделяет песок для наших воспитанников. Хорошо, что есть такие замечательные, неравнодушные люди, которые помогают детскому саду и дарят радость подрастающему поколению камешкирцев!