|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Благоустройство территории детского сада
Сегодня в Пензе
|
В рамках подготовки МБДОУ детского сада №1 с. Р.Камешкир к новому учебному году на территории спилены сухие деревья, которые представляли опасность для жизни и здоровья детей. В решении данного вопроса помогла родительница Татьяна Атикова, она также обращалась к депутату Государственной думы Сергею Есякову, который выделил денежные средства на новое асфальтовое покрытие. Теперь часть территории детского сада приведена в соответствие и новенький асфальт радует глаз детей, родителей и работников детского сада. Также произведена замена песка, за что спасибо руководителю одного из предприятий Виктору Жирякову, который ежегодно выделяет песок для наших воспитанников. Хорошо, что есть такие замечательные, неравнодушные люди, которые помогают детскому саду и дарят радость подрастающему поколению камешкирцев!
В рамках подготовки МБДОУ детского сада №1 с. Р.Камешкир к новому учебному году на территории спилены сухие деревья, которые представляли опасность для жизни и здоровья детей.
В решении данного вопроса помогла родительница Татьяна Атикова, она также обращалась к депутату Государственной думы Сергею Есякову, который выделил денежные средства на новое асфальтовое покрытие. Теперь часть территории детского сада приведена в соответствие и новенький асфальт радует глаз детей, родителей и работников детского сада.
Также произведена замена песка, за что спасибо руководителю одного из предприятий Виктору Жирякову, который ежегодно выделяет песок для наших воспитанников. Хорошо, что есть такие замечательные, неравнодушные люди, которые помогают детскому саду и дарят радость подрастающему поколению камешкирцев!
Новость: Администрация Камешкирского района 26 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru