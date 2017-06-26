Второе заседание Совета по русскому языку при Правительстве Пензенской области под председательством заместителя Председателя Правительства Пензенской области Олега Ягова состоялось.

С докладом «Тотальный диктант как форма популяризации русского языка среди населения Пензенской области» выступила зав. кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка» Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета Галина Канакина. Было отмечено, что Тотальный диктант проводится в Пензенском регионе с 2014 года и данная форма добровольной проверки грамотности пользуется популярностью среди населения: расширяется количество площадок проведения диктанта, увеличивается число отличных оценок. Предложены пути совершенствования процедуры проведения Тотального диктанта в Пензенской области и подготовки к нему.

На заседании Совета был рассмотрен вопрос о создании и размещении на территории Пензенской области баннеров, популяризующих русский язык и грамотную речь. Также было решено провести среди учащейся молодёжи конкурс на лучшую социальную рекламу с соответствующей тематикой. Положение о конкурсе будет разработано к началу нового учебного года.

В ходе заседания обсуждены вопросы о продвижении русского языка в региональных СМИ, о проведении в учебных заведениях Пензенской области Недели русского языка в рамках празднования Международного дня родного языка (21 февраля) с включением регионального лингвистического материала, о проведении мастер-классов по лингвистическому краеведению для учителей-словесников. Также планируется создать сайт Совета.

Следующее заседание Совета по русскому языку состоится в сентябре 2017 года.