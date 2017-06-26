Положительная динамика есть!

Сфера здравоохранения всегда была, есть и будет ключевой в развитии любого региона. О том, что в Пензенской области этому направлению уделяется особенно пристальное внимание, заявил Губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания с участием Министра здравоохранения России, Вероники Скворцовой, и её заместителя, Татьяны Яковлевой.

«Несмотря на все трудности, бюджет региона остаётся социально-ориентированным. Ежегодно в сельской местности мы строим по четыре фельдшерско-акушерских пункта, в 2016 году ввели в эксплуатацию новый корпус врачебно-физкультурного диспансера, в этом году сдаем перинатальный центр и центральную женскую консультацию», — отметил Иван Белозерцев.

Впечатления от посещения как строящихся, так и уже действующих медучреждений у Вероники Скворцовой остались положительные. То, что вопросы здравоохранения — у местной власти в приоритете, сомнения не вызывает.

«Я вижу, как Губернатор вникает во все нюансы нашей работы, прекрасно разбирается в особенностях оказания помощи и работы с населением. При такой ситуации я уверена, что позитивное развитие просто предначертано», — отметила Вероника Скворцова.

Особых успехов пензенские медики достигли в снижении показателей младенческой и материнской смертности, при том, что перинатальный центр ещё не преступил к работе. Высокую оценку получила организация централизованной скорой медицинской помощи, а также совершенствование работы регистратуры в поликлиниках. Но вместе с тем нерешённых проблем в медицине ещё много.

«Самое главное — мы должны уйти от «валового» отношения к пациентам! К каждому человеку нужно относиться как к отдельной вселенной... Важно и отношение самого человека к своему здоровью. И если мы с вами не наладим прямой контакт с населением, не будем разъяснять, формировать моду поведения, ничего хорошего у нас не будет», — подчеркнула Вероника Игоревна.

В ходе совещания Вероника Скворцова вручила пензенскому врачу, Галие Долотиной, свидетельство о внесении в топ-500 «Рейтинга терапевтов России».