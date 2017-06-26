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В селе Сытинка Лунинского района прошла спартакиада пенсионеров
Сегодня в Пензе
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На территории Сытинского сельсовета Лунинского района состоялась спартакиада пенсионеров. В рамках программы спартакиады организован шахматный турнир, соревнования по дартсу, прыжки в длину, с места, прыжки через скакалку. По словам главы Сытинского сельсовета Татьяны Ермиловой, люди пожилого возраста охотно участвовали в спортивных состязаниях. Мероприятие завершилось чаепитием.
На территории Сытинского сельсовета Лунинского района состоялась спартакиада пенсионеров.
В рамках программы спартакиады организован шахматный турнир, соревнования по дартсу, прыжки в длину, с места, прыжки через скакалку.
По словам главы Сытинского сельсовета Татьяны Ермиловой, люди пожилого возраста охотно участвовали в спортивных состязаниях.
Мероприятие завершилось чаепитием.
Новость: Администрация Лунинского района 26 июня 2017
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