Проведена массовая уборка территории Пензенского водохранилища

В ходе акции была очищена от накопленных бытовых отходов прибрежная территория правого берега Сурского водохранилища. В акции участвовали сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества, учащиеся средних школ № 26 и 70. Всего в мероприятии по очистке территории приняли участие более 50 человек, вывезено 7 кубометров мусора. Пензенское водохранилище на р. Сура это самый крупный водный объект региона, и единственный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Пензы и Заречного Пензенской области. Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 26 июня 2017