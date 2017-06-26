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Проведена массовая уборка территории Пензенского водохранилища
Сегодня в Пензе
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В ходе акции была очищена от накопленных бытовых отходов прибрежная территория правого берега Сурского водохранилища. В акции участвовали сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества, учащиеся средних школ № 26 и 70. Всего в мероприятии по очистке территории приняли участие более 50 человек, вывезено 7 кубометров мусора. Пензенское водохранилище на р. Сура это самый крупный водный объект региона, и единственный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Пензы и Заречного Пензенской области.
В ходе акции была очищена от накопленных бытовых отходов прибрежная территория правого берега Сурского водохранилища.
В акции участвовали сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества, учащиеся средних школ № 26 и 70.
Всего в мероприятии по очистке территории приняли участие более 50 человек, вывезено 7 кубометров мусора.
Пензенское водохранилище на р. Сура это самый крупный водный объект региона, и единственный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Пензы и Заречного Пензенской области.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 26 июня 2017
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