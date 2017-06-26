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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 26 июня 2017
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Проведена массовая уборка территории Пензенского водохранилища
Сегодня в Пензе
 

В ходе акции была очищена от накопленных бытовых отходов прибрежная территория правого берега Сурского водохранилища.

В акции участвовали сотрудники Ахунско-Ленинского лесничества, учащиеся средних школ № 26 и 70.

Всего в мероприятии по очистке территории приняли участие более 50 человек, вывезено 7 кубометров мусора.

Пензенское водохранилище на р. Сура это самый крупный водный объект региона, и единственный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Пензы и  Заречного Пензенской области.

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 26 июня 2017
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