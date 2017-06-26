26 июня в поисково-спасательную службу ГУ "ППСЦ" поступило сообщение от жительницы города «Спутник» о том, что её трёхлетний ребёнок случайным образом закрылся в квартире. Ребёнок сильно напуган и плачет. Самостоятельно открыть входную дверь она не может.

Оперативно прибыв по адресу, спасатели в присутствии собственницы квартиры вскрыли входную дверь с помощью слесарного инструмента, предоставив доступ маме к малышу. Ребенок не пострадал.