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Трёхлетний ребёнок случайным образом закрылся в квартире
Сегодня в Пензе
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26 июня в поисково-спасательную службу ГУ "ППСЦ" поступило сообщение от жительницы города «Спутник» о том, что её трёхлетний ребёнок случайным образом закрылся в квартире. Ребёнок сильно напуган и плачет. Самостоятельно открыть входную дверь она не может. Оперативно прибыв по адресу, спасатели в присутствии собственницы квартиры вскрыли входную дверь с помощью слесарного инструмента, предоставив доступ маме к малышу. Ребенок не пострадал.
26 июня в поисково-спасательную службу ГУ "ППСЦ" поступило сообщение от жительницы города «Спутник» о том, что её трёхлетний ребёнок случайным образом закрылся в квартире. Ребёнок сильно напуган и плачет. Самостоятельно открыть входную дверь она не может.
Оперативно прибыв по адресу, спасатели в присутствии собственницы квартиры вскрыли входную дверь с помощью слесарного инструмента, предоставив доступ маме к малышу. Ребенок не пострадал.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 26 июня 2017
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