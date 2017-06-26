Студент ПГУАС Денис Ганин разработал проект реконструкции архитектурного ансамбля усадьбы В. Н. Воейкова в рамках утвержденных областным правительством тем выпускных квалификационных работ, касающихся регионального объекта культурного наследия. Автор проекта предлагает вписать в ансамбль современные арт-пространства и инфраструктуру. На защите присутствовали первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, заместитель председателя правительства Олег Ягов, заместитель министра культуры и туризма региона Владимир Карпов, преподаватели и студенты, которые дали высокую оценку представленной работе. Было отмечено, что автор провел большую подготовительную работу, изучив много документов, связанных с историей усадьбы. Члены Государственной аттестационной комиссии предложили Денису Ганину продолжить работу над реализацией проекта во время обучения в магистратуре.

Новость: Правительство Пензенской области 26 июня 2017