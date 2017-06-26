Юным игрокам «Дизеля-2006» удалось пообщаться, а также позаниматься с нынешнем игроком, Национальной хоккейной лиги с Антоном Слепышевым. Антон наш земляк, но несколько лет назад переехал в Канаду и на данный момент является одним из лучших игроков. Для ребят он провёл мастер-класс по игре в хоккей.

«Для мальчишек, конечно важно, чтобы профессиональный хоккеист просто с ними потренировался. Я вспоминаю себя, когда с нами их Дизеля или, кто-то повзрослее выходил. Для нас это было всегда интересно посмотреть, что-то для себя почерпнуть»,-рассказал Антон Слепышев.

Пензенский «Дизель» всегда «выпускал» хороших хоккеистов, чьи имена знают далеко за пределами России. Звезда НХЛ считает, что при таком количестве мальчишек пензенский хоккей будет развиваться и «выпускать» новых профессионалов.

«Сейчас много катков, в каждом годе по 2 или 3 состава. Много ребят занимаются хоккеем, я думаю в такой конкуренции будут рождаться больше хоккеистов и популяризировать этот вид спорта»,-подчеркнул Антон.

На льду юные хоккеисты старались не отставать от своего звёздного наставника и старались изо всех сил ему подражать. Для ребят подобного рода тренировки становятся новым мотиватором для достижения своей цели.