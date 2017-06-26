Этот диплом о профессиональной переподготовке — толчок для карьерного роста своего обладателя. Уже 20 лет в России действует Президентская программа подготовки управленческих кадров. За эти годы в Пензенской области её освоили свыше тысячи человек, получив повышение в должности и рекомендацию в кадровый резерв региона.

Директор ресурсного центра Президентской программы, Татьяна Уланова, пояснила: «Завершают эту подготовку 48 руководителей предприятий. Среди них — представители как крупных предприятий, так и малого и среднего бизнеса, а также руководители финансовых органов, учреждений образования и здравоохранения».

Обучение проводится по трём направлениям: «Менеджмент», «Финансы» и «Маркетинг». Занятия проходят в виде семинаров, деловых игр, модераций. Особое внимание отводится изучению иностранного языка.

«Это прекрасная возможность для любого успешного руководителя повысить ещё свои знания, умения и навыки. Теорию и практику дают самые лучшие педагоги нашего региона, а сами занятия проходят не только в вузах, но и на конкретных предприятиях», — подчеркнул выпускник Президентской программы, Андрей Кузькин.

Этот выпуск уже девятнадцатый. В числе слушателей программы прошлых лет — руководители крупнейших пензенских предприятий, члены регионального Правительства, главы городов и районов области.