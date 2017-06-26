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 Понедельник, 26 июня 2017
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Проводятся мероприятия по упорядочению размещения и демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов
Сегодня в Пензе
 

В рамках поручения Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева в городе Пензе проводятся мероприятия по упорядочению размещения и демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов, расположенных в нарушение норм действующего законодательства. 

В 2016-2017 году в адрес администрации города Пензы поступали неоднократные жалобы от жителей микрорайона на нарушение норм общественного порядка, вызванного распитием местными жителями алкогольной продукции в нестационарном объекте, расположенном по адресу ул.Набережная реки Мойки/ул.Свердлова. 
В ходе проведенных мониторингов данного объекта установлено что объект установлен более 15 лет назад в отсутствие правоустанавливающих документов. 

29 марта 2017 года состоялось выездное заседание Комиссии по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов, в результате которого был составлен акт подтверждения факта самовольно установленного временного (некапитального объекта) по адресу ул. Набережная реки Мойки/ ул.Свердлова». Администрацией города Пензы выпущено постановление от 15.05.2017 № 843 «О демонтаже самовольно установленного временного (некапитального) объекта, расположенного по адресу: г.Пенза, ул.Набережная реки Мойки-ул.Свердлова». 

Кроме того, с собственником проведена беседа и рекомендовано в кратчайшие сроки демониторовать объект. 26 июня 2017 года собственником демонтирован нестационарный торговый объект по указанному адресу. 

Работа администрации города Пензы по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов, размещенных на муниципальных земельных участках, будет продолжена. 

Новость: Администрация города Пензы 26 июня 2017
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