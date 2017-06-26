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В поисково-спасательную службу ГУ "ППСЦ" поступило сообщение от очевидица о том,что на пляже в городе Спутник утонул ребенок
Сегодня в Пензе
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23 июня в поисково-спасательную службу ГУ "ППСЦ" поступило сообщение от очевидица о том,что на пляже в городе Спутник утонул ребенок. На место вызова выехала водолазная группа поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ и провела поиск в указанном очевидцами месте. В ходе водолазного поиска тело ребенка 14 лет найдено и передано сотрудникам полиции.
23 июня в поисково-спасательную службу ГУ "ППСЦ" поступило сообщение от очевидица о том,что на пляже в городе Спутник утонул ребенок.
На место вызова выехала водолазная группа поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ и провела поиск в указанном очевидцами месте. В ходе водолазного поиска тело ребенка 14 лет найдено и передано сотрудникам полиции.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 26 июня 2017
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