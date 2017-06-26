ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА Понедельник, 26 июня 2017 О канале | Реклама | RSS

В поисково-спасательную службу ГУ "ППСЦ" поступило сообщение от очевидица о том,что на пляже в городе Спутник утонул ребенок Сегодня в Пензе

На сайте: 27ч.